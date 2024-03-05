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13:14, 5 марта 2024Культура

Съемки четвертой части «Плохих парней» с Уиллом Смитом завершились

Актер Уилл Смит сообщил, что съемки фильма «Плохие парни — 4» завершились

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Съемки четвертой части фильма «Плохие парни» с американским актером Уиллом Смитом завершились. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер поделился фотографией с актером Мартином Лоуренсом. «Закончили! Каждый раз, когда я с моим парнем, получается волшебно. Увидимся со всеми вами 7 июня», — подписал кадр Смит. Детали сюжета новой картины неизвестны.

Ранее Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала на «Оскаре» в 2022 году. Он сыграет в боевике «Сахарные бандиты», снятом по мотивам книги Чака Хогана «Дьяволы в изгнании». Артист исполнит главную роль ветерана войны в Ираке, ушедшего в отставку.

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