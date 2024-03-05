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16:35, 5 марта 2024Из жизни

Считавшихся вымершими исполинских саламандр нашли в неожиданном месте

NHK: в японском зоопарке нашли исполинских саламандр, считавшихся вымершими
архивное фото

архивное фото. Фото: David W Cerny / Reuters

Японские исследователи обнаружили несколько исполинских саламандр, относящихся к виду Andrias sligoi (южнокитайские исполинские саламандры), который считался вымершим. Об этом сообщает NHK.

Ученые из университета Киото проанализировали образцы ДНК, взятые у 73 саламандр из Японии, которые в прошлом могли скрещиваться с южнокитайскими исполинскими саламандрами. Четыре особи, которых они проверили, оказались представителями вида Andrias sligoi.

Два самца, найденных учеными, жили в неожиданных местах: одного из них держали в океанариуме Sunshine в Токио, а другого — в зоопарке города Хиросимы. В обоих случаях их ошибочно принимали за саламандр другого вида.

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Отчет об открытии был опубликован в научном журнале Scientific Reports.

Южнокитайские исполинские саламандры — одни из самых крупных земноводных в мире. Родственные им китайские исполинские саламандры бывают до 180 сантиметров в длину и весят до 70 килограммов.

Ранее сообщалось, что сантехник из китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, нашел живую черную саламандру длиной 40 сантиметров в водопроводной трубе жилого дома. Он предположил, что она сбежала с фермы.

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      Олег Парамонов
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