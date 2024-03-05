«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка разместила серию фото, на которых показала фигуру в бикини белого цвета. На кадрах можно увидеть, что верх изделия оформлен лямками крест-накрест. Для образа девушка надела открытые босоножки на шпильке, а в качестве украшений выбрала золотую тонкую подвеску с чокером, кольца и браслеты.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы и принялись писать комплименты под постом. «Ангел, который сошел с небес», «Идеальная девушка», «Ты невероятная», «Удивительная красота», «Шикарные ноги», — высказывались они.

В феврале Микайла Демайтер снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Хоккеистка поделилась серией фото, на которых позировала в желтом купальнике с абстрактным красным принтом и завязками.