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05:43, 5 марта 2024Мир

В США обвинили военного в раскрытии тайн о России и Украине через сайт знакомств

Сотрудника ВВС США обвинили в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств

Фото: Al Drago / Reuters

Власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретных данных военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.

Отмечается, что 63-летний гражданский сотрудник военно-воздушных сил (ВВС) США регулярно посещал брифинги стратегического командования (STRATCOM), которые были классифицированы как «совершенно секретные». С февраля по апрель 2022 года он передавал через сайт знакомств информацию, касающуюся российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В ведомстве уточнили, что военный отправлял сведения «сообщнику, который утверждал, что является женщиной, живущей на Украине». В частности, Слейтер рассказывал о военных объектах и российском военном потенциале.

Сотруднику ВВС США грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения. Первое судебное заседание по делу в отношении господина Слейтера состоится 5 марта.

Ранее обвиняемый по делу об утечке документов Пентагона рядовой Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра официально признал свою вину и согласился на тюремное заключение на срок 16 лет.

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      Марина Совина
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