Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 5 марта 2024Силовые структуры

Семь мигрантов предстали перед судом за расправу над российским подростком

В Челябинске семь мигрантов предстали перед судом за убийство подростка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинске семь граждан из Средней Азии предстали перед судом за расправу над 17-летним местным жителем. Об этом сообщает URA.RU.

Фигурантов обвиняют в хулиганстве и расправе, совершенной группой лиц из хулиганских побуждений. По версии следствия, они лишили несовершеннолетнего юношу жизни около торгового центра «Космос». Причиной стал конфликт в чате компьютерного клуба между подростком и 20-летним мигрантом. Частично признал вину только один подсудимый.

Подростка с ножевым ранением нашли ночью 9 апреля. Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Всего задержали восемь мигрантов, причастных к конфликту. Однако в ходе следствия троим из них сняли статью 105 УК РФ, оставив только обвинения в хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Первый MacBook на процессоре Apple признали устаревшим

      Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

      Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

      Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

      Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

      Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

      Ким Кардашьян снимется в триллере

      Украина вновь атаковала российский регион

      Известного историка уволили из Европейского университета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше