Семь мигрантов предстали перед судом за расправу над российским подростком

В Челябинске семь мигрантов предстали перед судом за убийство подростка

В Челябинске семь граждан из Средней Азии предстали перед судом за расправу над 17-летним местным жителем. Об этом сообщает URA.RU.

Фигурантов обвиняют в хулиганстве и расправе, совершенной группой лиц из хулиганских побуждений. По версии следствия, они лишили несовершеннолетнего юношу жизни около торгового центра «Космос». Причиной стал конфликт в чате компьютерного клуба между подростком и 20-летним мигрантом. Частично признал вину только один подсудимый.

Подростка с ножевым ранением нашли ночью 9 апреля. Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Всего задержали восемь мигрантов, причастных к конфликту. Однако в ходе следствия троим из них сняли статью 105 УК РФ, оставив только обвинения в хулиганстве.