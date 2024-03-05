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12:52, 5 марта 2024Россия

Шойгу назвал число служащих в Российской армии женщин

Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России служат более 37,5 тысячи женщин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Российской армии проходят службу 37,5 тысячи женщин. Такое число назвал министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, пишет ТАСС.

Он добавил, что еще 270 тысяч женщин занимают гражданские должности в воинских частях и различных военных организациях. По словам Шойгу, не осталось профессии, где россиянки не смогли бы проявить свои таланты и армия с флотом не являются исключениями.

Глава Минобороны от имени всего руководящего состава ведомства и от себя лично поздравил женщин с 8 марта, поблагодарил за добросовестную службу, а также пожелал здоровья и семейного благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму поблагодарил россиянок, которые находятся на линии соприкосновения и помогают солдатам. В своей речи он также подчеркнул, что женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей страны и без них невозможно представить здравоохранение, науку культуру, государственное управление и другие сферы.

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      Константин Лысяков
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