Собчак высказалась о желании бросить журналистику

Собчак призналась, что хотела бы отдохнуть от журналистики

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что хотела бы отдохнуть от работы в журналистике. Об этом она высказалась в историях своего Telegram-канала.

Один из подписчиков Собчак задал ей вопрос о том, не хочет ли она бросить журналистику и отправиться на год в отпуск. «Слушайте, очень хочется», — призналась телеведущая.

При этом она отметила, что в работе журналистом нельзя делать паузу. «Если все остановится, то все остановится уже невозвратно. Поэтому работаем, только вперед. Отдыхать будем на пенсии», — заключила Собчак.

Ранее Собчак высказалась о КВН и Comedy Club. По ее словам, многие отмечают негативное влияние этих юмористических программ на юмор. По ее словам, существует мнение, согласно которому телепередачи испортили вкус нескольким поколениям людей.