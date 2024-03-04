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12:28, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Собчак высказалась о негативном влиянии КВН на юмор

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак порассуждала на тему того, что КВН и Comedy Club негативно повлияли на юмор. В беседе с блогершей и ведущей рубрики в «Шоу Воли» на ТНТ Кариной Мурашкиной она заявила, что часто слышит такое мнение. Видео доступно на YouTube.

По словам Собчак, существует теория, что КВН и Comedy Club «испортили несколько поколений людей». «Есть много людей, я часто с ними сталкиваюсь, которые считают, что это прямо вредно было, потому что это испортило вкус нескольким поколениям», — высказалась она.

Телеведущая противопоставила юмор в КВН и Comedy Club монологам популярных сатириков Михаила Жванецкого, Аркадия Райкина и Геннадия Хазанова. «Это долгие монологи, сложные, которые залы собирали, и люди смеялись. Это сложный был такой довольно юмор», — отметила Собчак.

Она также предположила, что сегодня Жванецкий не снискал бы популярности, поскольку зрителю его монологи показались бы чересчур сложными и долгими.

Ранее звезда шоу «Импровизаторы» на канале СТС комик Дмитрий Позов раскрыл отношение к КВН. Он заявил, что перестал оценивать «Клуб веселых и находчивых» как юмористический проект, поскольку просмотр телеигры стал для него семейной традицией.

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      Маргарита Щигарева
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