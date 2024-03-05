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20:11, 5 марта 2024Культура

Соколовский высказался об адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Соколовский порекомендовал продолжить смотреть адаптацию «Постучись в мою дверь»

Кадр: сериал «Постучись в мою дверь в Москве»

Российский певец и актер Влад Соколовский высказался о российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», в которой сыграл лучшего друга главного героя. Своим мнением он поделился в разговоре с Пятым каналом.

Артист порекомендовал продолжать смотреть выходящие серии проекта, а также провел параллель с оригинальным шоу, в котором главные герои по началу раздражали поклонников сериала, а по мере развития сюжета раскрывались и начинали все больше нравится зрителям.

Он также добавил, что создатели не ошиблись, выбрав на роль персонажа Серкана Болата российского актера Никиту Волкова.

«На роль Серкана отбирали более 50 актеров, там были все. Там был весь свет молодых актеров. Даже не музыкантов, а именно очень крутых актеров. Поэтому, наверное, выбор пал совершенно неслучайно», — отметил Соколовский.

Ранее рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала.

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      Анастасия Астахова
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