США усилили призывы к Израилю прекратить огонь в секторе Газа

Hill: администрация Байдена усилила призывы к Израилю прекратить огонь в Газе

Администрация президента США Джо Байдена усилила призывы к правительству Израиля временно прекратить огонь в секторе Газа и увеличить объемы гуманитарной помощи местному населению. Об этом пишет американская газета The Hill.

«И Байден, и вице-президент Харрис в последние дни призывали к "немедленному" прекращению огня», — указывает издание.

Отмечается, что между официальными лицами двух стран нарастают противоречия по поводу хода палестинского конфликта и в особенности характера распределения гуманитарной помощи в анклаве.

Ранее Армия обороны Израиля опровергла сообщение, что ее бойцы нанесли удар по месту распределения гуманитарной помощи в Газе.