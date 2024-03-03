В Израиле не подтвердили обстрел гуманитарной колонны в секторе Газа

ЦАХАЛ: войска Израиля не стреляли по гуманитарной колонне в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не наносила удар по месту распределения гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, ссылаясь на результаты проведенного расследования, сообщает РИА Новости.

«Наша первоначальная проверка подтвердила, что ЦАХАЛ не наносила ударов по колонне с гуманитарной помощью. Большинство палестинцев были убиты или ранены в результате давки», — подчеркнул он.

Так в ЦАХАЛ ответили на публикации палестинских СМИ, в которых 29 февраля сообщалось об ударе израильских войск по улице Ар-Рашид на западе Газы. Хагари отметил, что солдаты армии Израиля открыли огонь тогда, когда из-за толпы палестинцев возникла угроза для них. При этом сначала было сделано несколько предупредительных выстрелов, а затем были произведены ответные удары лишь по отдельным мародерам.

Ранее в Израиле опубликовали кадры с беспилотника, на которых видно, как происходит давка вокруг грузовиков с гуманитарной помощью. В ЦАХАЛ подтвердили, что в результате этого пострадали десятки человек.