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15:45, 5 марта 2024Ценности

Стали известны детали восстановления носа бывшей жены Аршавина

Родственники бывшей жены Аршавина: у Алисы Казьминой было шесть операций на нос

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Родственники бывшей жены российского футболиста Андрея Аршавина, модели Алисы Казьминой, рассказали о деталях восстановления ее носа. Соответсвующий материал появился на сайте издания spb.kp.ru.

Стало известно, что на реконструкцию данной части лица потребовалось полтора года. «Будут еще коррекции, но это уже косметика, а не реконструкция. Операций было много — шесть, по-моему, мы уже сбились со счету», — рассказали они и отметили, что все это время с Казьминой находились ее близкие.

Кроме того, журналисты узнали, что врачи так и не выяснили причину разрушения носа. «Этим никто не занимался, только проводили операции. Но хирург не боится повторения, поэтому делал все постепенно», — подчеркнули родные экс-супруги спортсмена.

Ранее сообщалось, что Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью пластической операции. Во время дня открытых дверей в клинике хирурга Дениса Агапова женщина рассказала, что посетила многих специалистов, в том числе очень дорогих. По ее словам, некоторые врачи боялись проводить ей ринопластику.

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      Карина Черных
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