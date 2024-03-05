Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:32, 6 марта 2024Культура

Стало известно о росте зависимости россиян от кино и сериалов

Зависимость россиян от кино и сериалов выросла на 21 процент

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Стало известно о росте зависимости россиян от кино и сериалов. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «МегаФона» и платформы Start, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

По результатам исследования, жители Российской Федерации стали тратить на телевизионные проекты на 21 процент больше своего времени — в среднем 19 часов в месяц. При этом общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос почти на четверть (23 процента) в сравнении с 2022-м. Отмечается, что рост популярности онлайн-кинотеатров пришелся на конец прошлого года, когда на платформах вышла большая часть премьер, в том числе и нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По данным исследования, аудитория семейных сериалов выросла в пять раз. Также указывается, что из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а из фильмов — комедии.

Чуть больше половины (51 процент) посетителей онлайн-кинотеатров — зрители от 25 до 35 лет. 23 процента пользователей платформ — россияне в возрасте от 17 до 25 лет, еще 24 процента приходится на абонентов возрастом от 34 до 45 лет.

Ранее стали известны самые популярные у россиян сериалы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

      Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире

      Стало известно о росте зависимости россиян от кино и сериалов

      Носитель гиперзвуковых «Цирконов» выполнил стрельбы в море

      В России предупредили о риске усиления нехватки кадров еще в одной отрасли

      В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше