Стилист назвала неуместные для офиса любимые вещи молодежи

Стилист Тейч назвала любимые у молодежи легинсы неуместными для похода в офис

Американский стилист назвала любимые вещи молодежи, которые неуместны для похода в офис. Соответствующий материал публикует New York Post.

По словам Лиз Тейч из Нью-Йорка, популярность удаленной работы привела к тому, что люди забыли о деловом дресс-коде. Собеседница издания уточнила, что особенно часто этим пренебрегают представители поколения Z, которые нередко появляются на совещаниях в кроссовках, кедах, кроп-топах, полупрозрачных блузках и легинсах.

«Самое главное, что я наблюдаю среди своих молодых клиентов, — тот факт, что они не следят за своей одеждой и обувью. То, как вы выглядите, отражает ваше отношение к работе. Откажитесь от лосин и погладьте свои вещи», — заявила эксперт и также призвала инвестировать деньги в качественный пиджак, поскольку он способен украсить любой образ.

В феврале сообщалось, что молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высоких цен. Речь идет о новой тенденции doom spending («обреченные траты»), в ходе которой представители поколений Z и Y тратят деньги в качестве терапии из-за нервозности на фоне роста цен.