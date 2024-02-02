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11:23, 2 февраля 2024Ценности

Молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высоких цен

Bloomberg: молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от роста цен

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высокой стоимости привычных товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о новой тенденции doom spending («обреченные траты»), в ходе которой представители поколений Z и Y тратят деньги в качестве терапии из-за нервов на фоне роста цен. В частности, зумеры и миллениалы делают мелкие покупки, поскольку в нынешних реалиях не могут позволить себе приобрести машину или дом.

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Согласно материалу, около 27 процентов американцев возрастом около 30 лет предпочитают жить сегодняшним днем и не откладывать деньги на будущее. По их словам, таким образом им удается снизить уровень стресса от высоких цен на продукты, аренду и покупку жилья.

«Экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление и постоянные политические и социальные волнения, — заявила 24-летняя американская студентка Ния Холланд. — Нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам немедленное удовлетворение».

В ноябре 2023 года россиянам раскрыли способы экономить деньги. В первую очередь им порекомендовали научиться считать заработанные средства, а именно планировать свой бюджет.

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      Карина Черных
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