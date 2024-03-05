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12:03, 5 марта 2024Из жизни

Рыбака отправили в тюрьму за 80-летнего осетра длиной два метра

В США отправили в тюрьму рыбака, поймавшего 80-летнего осетра длиной два метра

Фото: Krzysztof Winnik / Shutterstock / Fotodom

В США рыболова, который поймал огромного осетра, отправили в тюрьму на 20 дней и заставили выплатить крупный штраф. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

Инцидент, ставший поводом для наказания, произошел в 2022 году. Рыбаки, удившие рыбу на берегу реки Колумбия, пожаловались сотрудникам полиции на трех нарушителей, которые ловили осетров с лодки и, вопреки местным правилам, не отпускали их на волю после регистрации.

Полицейские два дня следили за браконьерами, а затем решили проверить лодку. В ней нашли крупного белого осетра, еще четыре живые рыбы оставались в воде на лесках, привязанных к бортам. Одна из них оказалась 80-летним осетром длиной более двух метров.

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Один из браконьеров, Хулио Дюран, провел 20 дней за решеткой и согласился возместить нанесенный ущерб, который оценили в пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей). Его спутники получили более легкие наказания.

Ранее сообщалось, что в США мужчина забил молотком редкую акулу. В наказание его заставили посетить психиатра и пройти курс рыбалки.

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      Олег Парамонов
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