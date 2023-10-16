Забившего акулу молотком мужчину заставили пройти курс рыбалки вместо тюрьмы

Житель США забил акулу молотком и едва не попал в тюрьму

В США мужчина забил молотком редкую акулу, после чего его заставили посетить психиатра и пройти курс рыбалки. Об этом пишет FOX 13 News.

Жителя Флориды Брайана Уэддилла арестовали в декабре 2022 года, после того как на пляже Indian Harbor Beach он в ходе рыбалки поймал редкую лимонную акулу и забил ее молотком. Камера видеонаблюдения, установленная на пляже засняла, как Уэддилл с товарищем вытащили рыбу на берег и начали бить ее по голове и жабрам. После этого мужчины бросили акулу обратно в воду. Очевидцами инцидента стали сотрудники свадебного банкетного зала Harbour House Oceanfront Venue, который находится на берегу. Именно они сообщили о произошедшем в полицию.

Хотя рыбалка на акул во Флориде разрешена, существует ряд правил, которые нужно соблюдать в зависимости от того, где человек рыбачит — с берега, с лодки, с моста или с пирса. При этом все, кто рыбачит с берега, должны пройти специальный онлайн-курс по правилам такой рыбалки. Уэддил нарушил сразу несколько положений закона штата: о ловле редких видов акул и о жестоком обращении. Ему предъявили два обвинения за правонарушения второй степени. Из-за этого Уэдилл и его компаньон едва не попали в тюрьму.

Однако вместо тюремного срока судья приговорил мужчин к условному сроку длиной 12 месяцев. Кроме того, он предписал Уэдиллу сделать пожертвование размером 250 долларов (около 25 тысяч рублей) в пользу местного зоопарка, пройти курс по правилам рыбалки и получить освидетельствование у психиатра.

Ранее сообщалось, что в Австралии огромная белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на судно и попыталась отобрать улов у рыбаков.