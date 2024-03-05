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19:23, 5 марта 2024Ценности

Свадебное платье невесты сравнили в сети с костюмом фигуриста

Фото: Fallon Michael / Unsplash

Пользователи сети сравнили свадебное платье невесты с костюмом фигуриста. Соответствующие фото и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзерша с никнеймом @deviajeporaqui разместила два снимка нарядов, которые подобрала для мероприятия. Так, на одном кадре она запечатлела себя в коротком платье, оформленном корсетным верхом с кружевами, а на другом — предстала в платье той же длины, но с множеством сияющих бусин. «Помогите мне выбрать платье для моей маленькой свадьбы в здании суда», — подписала девушка фото.

Мнения комментаторов разделились. «Первое платье мне напоминает костюм для фигурного катания», «Второе больше похоже на свадебное», «Мне больше нравится второй. Шикарно и элегантно», «Вы готовитесь к соревнованиям на льду?», «Мне нравятся оба, но первое больше напоминает костюм фигуриста», «Выберите то, в котором вы чувствуете себя прекрасно», — писали они.

Ранее невеста (имя и фамилия неизвестны) показала второй наряд на свадьбу и восхитила зрителей. В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @endometriosis_gee рассказала, что после торжественной части данного события она решила переодеться. Так, она предстала перед камерой в белой шелковой пижаме, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и шорт, и пушистых тапках.

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      Мария Винар
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