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14:01, 5 марта 2024Силовые структуры

Трое братьев затерроризировали грабежами сверстников в российском городе

МВД: в Красноярске трое братьев из многодетной семьи грабили сверстников

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске троих подростков отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за грабежи и вымогательства у сверстников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Братья 10, 11 и 13 лет из многодетной семьи затерроризировали жителей домов на улице Алексеева в Советском районе. Люди регулярно жаловались на их противоправное поведение в полицию. В результате силовики вызвали в отдел МВД родителей несовершеннолетних правонарушителей.

54-летний отец и 52-летняя мать живут с пятью детьми в возрасте от 6 до 15 лет в съемной квартире. Воспитанием они не занимаются, дети не посещают учебные заведения.

Так как несовершеннолетние нарушители не могут привлекаться к уголовной ответственности в силу своего возраста, родители будут отвечать за их действия в установленном законом порядке. В отношении матери составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. МВД направило письмо о рассмотрении вопроса об оказании помощи в организации обучения детей в управление образованием администрации Красноярска.

Ранее сообщалось, что в Псковской области россиянка расправилась с тремя своими детьми и жила с их телами.

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      Анна Габай
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