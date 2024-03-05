Цена биткоина достигла нового исторического максимума

Курс биткоина обновил максимум и превысил 69 тысяч долларов

Во вторник, 5 марта, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. В моменте курс самой популярной криптовалюты превысил 69 тысяч долларов за монету и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года.

Но позднее курс биткоина откатился назад. На момент публикации материала криптовалюта стоит 67,2 тысячи долларов. В целом за месяц биткоин подорожал на 60 процентов, а его капитализация сейчас оценивается в 1,34 триллиона долларов — это тоже рекордный показатель.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов объяснил рост стоимости этой криптовалюты неопределенностью в мировой экономике, при которой «традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались».

Еще один фактор роста — высокий спрос на биткоин-ETF. Это биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. Третий фактор — инвесторы ждут предстоящего халвинга (от англ. halving — «деление пополам»).