Украина решила укреплять границы Сумской области

Украина выделила 52 миллиона долларов на укрепление границы Сумской области

Правительство Украины выделило 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства фортификационных сооружений в Сумской области, что в 20 раз превышает прошлогодний объем средств, выделенных на укрепление границы, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на государственное украинское издание.

Как отмечает газета, в прошлом году правительство Украины выделило на фортификацию Сумской области 108 миллионов гривен (258,5 миллиона рублей).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны выделили с начала года на строительство оборонительных рубежей более полумиллиарда долларов. Шмыгаль также добавил, что еще 3 миллиарда гривен (около 79 миллионов долларов) было направлено министерству обороны и государственной специальной службе транспорта.