Украинский командир продал тонны топлива и попался

ГБР Украины: в Одесской области командир продал 20 тонн стратегического топлива

В Одесской области командир взвода продал 20 тонн стратегического топлива и попал под следствие. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. (…) Обвинительный акт направлен в суд», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что военный отвечал за получение и выдачу дизельного топлива. По версии следствия, ущерб, нанесенный государству, составил более 1,4 миллиона гривен (около 36,5 тысячи долларов). Отмечается, что военнослужащий возместил всю сумму. Его обвиняют в халатном отношении к военной службе. Командиру взвода грозит лишение свободы на срок до восьми лет, добавили в ГБР.

Ранее в Киеве задержали трех мужчин по подозрению в создании коррупционной схемы и краже снаряжения для армии. Как сообщали в ГБР, украденное перевозили на импровизированный склад. Подозреваемые присваивали и продавали имущество одной из бригад территориальной обороны Киева.