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12:39, 5 марта 2024Бывший СССР

Украинский военком назвал манипуляцией видео с произволом при вручении повесток

Украинский военком Истомин назвал манипуляцией видео действий сотрудников ТЦК

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Видео произвола сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) являются манипуляцией в пользу России. Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в интервью Telegraf.

Истомин прокомментировал видео жестких действий сотрудников ТЦК при вручении мобилизационных повесток. По его мнению, большинство таких видео являются манипулятивными и показывают не всю историю.

«Срыв мобилизационной кампании на руку нашему врагу и он будет использовать любые поводы для дискредитации. Как реальные, так и вымышленные, постановочные», — заявил украинский военком. Он добавил, что распространение видео наносит удар по состоянию как украинского общества, так и сотрудников ТЦК, которые являются отслужившими на фронте военными. Истомин добавил, что его коллеги начали носить с собой камеры для фиксации конфликтов.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков признал боязнь украинцев перед военкомами. По его мнению, новый закон о мобилизации только усугубит проблемы.

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      Юрий Леонов
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