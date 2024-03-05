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13:04, 5 марта 2024Силовые структуры

Украинцев осудили за передачу информации СБУ о местоположении Российской армии

В Ростовской области суд вынес приговор 3 украинцам за передачу информации СБУ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил троих украинцев за передачу информации Службе безопасности Украины (СБУ) о местоположении Российской армии. Об этом сообщает РАПСИ.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 13 лет в колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Решение вступило в законную силу.

По версии следствия, с жителем Мелитополя связались сотрудники СБУ, которые предложили собирать и передавать сведения о сотрудниках правоохранительных органов и работниках администрации Мелитополя, а также о местоположении техники и личного состава Вооруженных сил России. Он согласился и подключил к этому двоих своих знакомых.

Фигуранты сообщали СБУ данные о расположении средств ПВО, перемещении военной техники, а также о характере комендантского и административного режимов, действующих в Мелитополе.

Ранее в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который передавал информацию о дислокации Вооруженных сил России Службе безопасности Украины.

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