Уснувшему в букмекерской конторе россиянину сломали ребра и пробили легкое

В Перми мужчине сломали ребра и пробили легкое из-за сна в букмекерской конторе

В Перми охранник сломал 41-летнему мужчине ребра и пробил легкое из-за сна внутри букмекерской конторы. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин пришел сделать ставки ближе к ночи и уснул прямо в конторе. Сотрудники приняли его за бездомного и вызвали представителей частного охранного предприятия.

Когда житель Перми пробудился, то увидел над собой пару крепких охранников. Те решили вывезти мужчину на улицу: один из них ударил посетителя кулаком в бок.

В результате россиянин получил два сломанных ребра и разрыв легкого. Его доставили для оказания помощи в больницу. Обидчик стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Москве охранники торгового центра «Штаер» в районе Чертаново избили женщину из-за подозрений в краже. Столичные следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.