В Азербайджане предложили лишать гражданства воевавших на Украине

В парламенте Азербайджана предложили лишать гражданства воевавших на Украине

В Азербайджане предложили лишать гражданства жителей страны, воевавших на Украине. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по правам человека парламента республики Захид Орудж, передает РИА Новости.

По словам депутата, Служба государственной безопасности страны выяснила, что ранее в Сирию отправилось более тысячи азербайджанцев. Аналогичная ситуация сложилась и с Украиной, уточнил парламентарий.

«Нам жаль, что по обе стороны стреляют друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в окопах с обеих сторон на Украине, должно быть аннулировано», — резюмировал Орудж.

Ранее стало известно об отмене визитов Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан, запланированных на март.