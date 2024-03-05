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23:02, 5 марта 2024Бывший СССР

В Белом доме заявили о желании Зеленского воевать самостоятельно

Кирби: американские военные не поедут на Украину, Зеленский хочет воевать сам

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил отправить американских военных в свою страну. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Страна».

По его словам, украинскому лидеру нужны лишь инструменты для ведения боевых действий. «Зеленский и его отряды сами хотят воевать», — сказал он.

Также Кирби заявил, что оборонительные линии ВСУ сдвигаются в «неправильном направлении». По его словам, это происходит из-за того, что российская армия двигается на Запад.

Ранее чешский президент Петр Павел допустил отправку иностранных солдат на Украину. Он призвал европейских лидеров не ограничивать себя в вопросе помощи Киеву. «Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — заявил глава государства.

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      Марина Совина
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