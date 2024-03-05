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20:01, 5 марта 2024Бывший СССР

В ЕС пообещали сообщить Украине условия евроинтеграции до конца марта

Премьер Украины Шмыгаль: ЕС утвердит переговорную рамку до конца марта
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Власти Европейского союза (ЕС) должны сообщить Киеву условия переговоров о евроинтеграции Украины до конца марта 2024 года. Об этом в Telegram заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ожидаем, что уже в этом месяце Еврокомиссия утвердит переговорную рамку с Украиной. Это один из ключевых шагов для начала процесса переговоров о нашем вступлении в ЕС», — говорится в сообщении главы правительства.

Премьер-министр уверен, что Украина движется по пути евроинтеграции быстрее любой другой страны, и подчеркнул, что в Киеве ждут от европейских партнеров оперативности в принятии политических решений.

Ранее Шмыгаль высказался о продлении договора с Россией о транзите газа через территорию Украины. По его словам, газотранспортная система страны при желании может быть использована и без российского топлива.

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      Глеб Палехов
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