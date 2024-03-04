Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

Шмыгаль: Киев не хочет переговоров с Россией о продлении транзита газа в Европу

Украина не хочет вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Мы не собираемся вести переговоры, продолжать и ставить свои подписи под договором», — сказал он.

Власти страны обсуждали этот вопрос со странами Евросоюза (ЕС) и готовы в дальнейшем вести переговоры только с ними. В ином случае Украина намерена использовать газопровод для своих целей.

Украина может продолжить транзит российского газа в случае запроса Евросоюза

Как отметил Шмыгаль, Украина готова предоставлять такую услугу, если европейские страны выступят консорциумом или если кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа. Газотранспортная система Украины при желании может быть использована и без транзита российского газа, подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вопрос в том, как в таком случае российский газ будет попадать в Европу, ведь альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы, а в Евросоюзе уже не раз упоминали об опасных последствиях отказа от российского газа.

Депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен заявил, что отказ от газа из России уже негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира.

«С тех пор как началась война на Украине, ЕС опустошает мировой рынок сжиженного охлажденного газа (СПГ), чтобы покрыть потери российского трубопроводного газа. Это увеличивает выбросы CO2 в мире и переносит энергетическую проблему из ЕС в бедные страны мира. Как следствие, цены на энергоносители резко выросли, а энергетическая бедность и выбросы в атмосферу увеличились», — объяснил Нильсен.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Кроме того, в случае прекращения транзитного соглашения между Россией и Украиной в европейских странах могут вырасти цены на газ, а ЕС потеряет около пяти процентов импорта. Так оценила риски Еврокомиссия.

В России заявили о готовности поставлять газ в Европу другим путем

Если украинские власти не продлят соглашение о транзите газа, Россия найдет другие способы его поставки в европейские страны, но для этого нужно желание со стороны Европы. Об этом на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» заявил вице-премьер России Александр Новак.

Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим Александр Новак вице-премьер России

Сейчас поставки топлива в страны Западной и Центральной Европы идут только через один из пунктов — по транзитной ветке через Украину. По ветке газопровода «Турецкий поток» поставки идут через Турцию в Венгрию и Сербию. Остальные маршруты были так или иначе нарушены или отключены.

Срок соглашения, подписанного между Россией и Украиной, истекает в этом году. В пресс-службе правительства Украины ранее заявляли, что страна не собирается «договариваться с россиянами и продлевать контракт».