Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе. Ему пришлось платить в 10 раз больше

Канцлер ФРГ Шольц пожаловался на Россию из-за прекращения поставок газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина. По его словам, правительство Германии вынуждено закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ, и это обходится значительно дороже.

Европа недосчиталась 120 миллиардов кубов газа

Свое заявление Шольц сделал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, после прекращения поставок газа из России Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров топлива.

Россия прекратила энергоснабжение Европы. Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу Олаф Шольц канцлер Германии

Канцлер также заявил, что прекращение поставок привело к серьезным последствиям для цен на энергию — за газ на мировых рынках пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. Он отметил, что правительство Германии было вынуждено принять решительные меры, чтобы исправить ситуацию. Так, власти решили закупать больше газа из Норвегии и строить терминалы СПГ на севере страны.

В России раскритиковали слова Шольца о поставках газа

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал слова Шольца. Он назвал его заявление ложью.

«Немец врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Европейским странам прогнозировали нехватку газа в случае холодной зимы

В случае холодной зимы Европа столкнется с нехваткой газа, несмотря на рекордную заполненность хранилищ, полагает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По словам аналитика, объем газохранилищ Европейского союза (ЕС) составляет примерно 100 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 97 процентов, то есть 97 миллиардов кубометров.

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В 2022 году общее потребление газа в ЕС составило 343 миллиарда кубометров, из которых 95,7 миллиарда пришлись на домохозяйства, а остальной объем газа — на отрасли. По данным Демидова, за пять месяцев зимнего сезона Евросоюз тратит около 65 процентов всего объема годового потребления, то есть при неизменности уровня потребления ЕС требуется около 230 миллиардов кубометров, или 46 миллиардов в месяц.

В случае более холодной зимы Европе придется прибегнуть к остановке части мощностей производств и дальнейшему снижению температуры в домохозяйствах, считает он.