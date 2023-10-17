Европе предрекли нехватку газа в случае холодной зимы

Аналитик Демидов спрогнозировал нехватку газа в Европе в случае холодной зимы

В случае холодной зимы Европа столкнется с нехваткой газа, несмотря на рекордную заполненность хранилищ, полагает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, объем газохранилищ Европейского союза (ЕС) составляет примерно 100 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 97 процентов, то есть 97 миллиардов кубометров.

При этом общее потребление газа в ЕС в 2022 году составило 343 миллиарда кубометров, из которых 95,7 миллиарда пришлись на домохозяйства, а остальной объем газа — на отрасли.

Демидов отметил, что за пять месяцев зимнего сезона Евросоюз тратит около 65 процентов всего объема годового потребления, то есть при неизменности уровня потребления, ЕС требуется около 230 миллиардов кубометров, или 46 миллиардов в месяц.

«Необходимо помнить, что ЕС получает ежемесячно 30 миллиардов кубометров газа: 8 в виде СПГ (сжиженного природного газа, — прим. "Ленты.ру"), 7,5 — из Норвегии, 7,5 — из России (по трубам и в виде СПГ), 3,5 — из Алжира, 4 — от прочих поставщиков. Добавляя запасы в 100 миллиардов кубометров, мы видим, что этого объема достаточно на 5 месяцев зимнего сезона (30 плюс 20 миллиардов кубометров в месяц) при условии сокращенного потребления на уровне 2022 года и средних температур, схожих с температурами зимы прошлого года», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

В случае более холодной зимы Европе придется прибегнуть к остановке части мощностей производств и дальнейшему снижению температуры в домохозяйствах, считает он.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, сейчас они заполнены на 97,89 процента.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна смогла найти источники для замены поставок российского газа, и назвал это причиной для гордости.

При этом ФРГ, сократив закупки российского газа, стала зависеть от поставок российских сельскохозяйственных удобрений, объем которых увеличился более чем на 300 процентов.

