Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

Песков заявил об изменении логистики при отказе Украины от транзита газа в ЕС

В случае отказа Украины продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу изменятся все логистические цепочки, заявил пресс-секретарь президента России Владимир Песков.

По словам представителя Кремля, вопрос в том, как в таком случае этот газ будет попадать в Европу. Альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы, добавил Песков. «Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — заявил он.

Сейчас поставки топлива в страны Западной и Центральной Европы идут только через один из пунктов — по транзитной ветке через Украину. По ветке газопровода «Турецкий поток» поставки идут через Турцию в Венгрию и Сербию. Остальные маршруты были так или иначе нарушены или отключены.

Киев не намерен продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Срок соглашения, подписанного между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», истекает в этом году. В пресс-службе правительства Украины заявили, что страна не собирается «договариваться с россиянами и продлевать контракт».

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены его продлевать», — пояснили представители кабмина.

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Так в украинском правительстве ответили на заявление премьер-министр Словакии Роберта Фицо, который сообщил о якобы наличии договоренности по продолжению транзита. После встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Фицо поведал об «отличных новостях».

«Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии», — высказался он.

В Европе заявили о риске прекращения транзита российского газа через Украину

О том, что Киев не будет продлевать контракт с Москвой, в октябре 2023-го сообщил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится. Украина продолжает поставлять российский газ в Европу через свою территорию исключительно с целью поддержки своих европейских коллег

Алексей Чернышев глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины»

Тогда его слова встревожили Австрию, которая получала большую часть своего газа из России.

«Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн.

Также об угрозе для промышленности без транзита газа из России говорили в Германии. Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отметил, что страна в случае прекращения транзита будет вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, прокачку газа через Украину могут окончательно остановить уже весной. Эксперт отметил, что, как только Европа «нормально перезимует», США начнут давить на Киев, чтобы тот прекратил прокачку ресурса.

Я думаю, мы даже до конца контракта не проработаем. По всей видимости, речь пойдет о том, что пройдет отопительный сезон в Европе, и американцы будут заставлять Украину перекрыть транзит под предлогом санкций, например Игорь Юшков аналитик

Также, по словам Юшкова, раньше Россия была гарантирующим поставщиком газа для Евросоюза. Теперь такого поставщика у Евросоюза нет.