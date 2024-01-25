Договору по транзиту газа через Украину предрекли досрочное прекращение

Аналитик Юшков допустил досрочное прекращение газового договора с Украиной

Договор по транзиту газа между Россией и Украиной может прекратить действие досрочно, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил такое развитие событий.

Я думаю, мы даже до конца контракта не проработаем. По всей видимости, речь пойдет о том, что пройдет отопительный сезон в Европе, и американцы будут заставлять Украину перекрыть транзит под предлогом санкций, например Игорь Юшков аналитик

«Формально для сохранения транзита договор уже не нужен. Раньше обязательно должен был быть долгосрочный контракт с "Нафтогазом", а последний контракт подписывал вообще специально созданный оператор газотранспортной системы Украины. Раньше только по этому договору все условия прописывались и прочее, по-другому не могли качать. Но украинцы к 2019 году решили перейти на европейскую систему, (...) начали внедрять антимонопольные законы», — объяснил аналитик.

Согласно новым правилам, Киеву надо было выделить новую газотранспортную систему. Также помимо этого разделения украинцы внедрили у себя европейскую систему бронирования мощностей на транзит газа, добавил Игорь Юшков.

«Они обязались проводить постоянно аукционы, поэтому долгосрочный контракт не нужен. "Газпром" в каждый момент времени может прийти на этот аукцион, взять мощности на сутки, месяц, квартал и так далее. Он уже периодически это делал, когда ему нужно было качать больше, чем прописано в контракте. Если контракта не будет, он сможет приходить на эти аукционы», — заключил специалист.

Пресс-служба правительства Украины сообщила, что Киев не намерен договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу. Так в кабинете министров прокомментировали заявление премьера Словакии Роберта Фицо, который анонсировал перезаключение этого соглашения. Он назвал пролонгацию «отличной новостью».

Украина и Россия заключили контракт на транзит газа в Европу в 2019 году сроком на пять лет. Соглашение истекает в конце этого года.