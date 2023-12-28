Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе. Что будет с ценами?

Глава «Газпрома» Миллер сообщил об искусственном разрушении спроса на газ в ЕС

В ближайшие 25 лет спрос на газ в мире вырастет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит ТАСС.

Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43 процента. И самое главное, что мы с вами к этому готовы Алексей Миллер глава «Газпрома»

По словам Миллера, российский холдинг развивает сотрудничество со странами, заинтересованными в надежном энергоснабжении, прежде всего с Китаем. В Европе тем временем впервые в истории мировой энергетики идет «искусственное разрушение спроса» на газ.

Страны ЕС сокращают импорт газа из России

В ноябре по итогам заседания целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности стало известно, что страны Европейского союза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в страны Европы и растущий объем торговли сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и ЕС. В заявлении также говорится, что Вашингтон на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Помимо этого, стороны обсудили конкретные шаги Евросоюза по дальнейшему снижению спроса на газ, «в том числе за счет мер по повышению энергоэффективности».

В ЕК не увидели возможностей для полного отказа от газа из России

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович счел «почти невыполнимой миссией» полный отказ от поставок российского газа.

По его словам, в прошлом году Европа сократила импорт газа из России с 150 миллиардов кубометров до менее 80 миллиардов кубометров. В этом году, вероятно, он составит всего 40 миллиардов кубометров, включая сжиженный природный газ (СПГ), полагает он.

Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия Марош Шефчович заместитель главы Еврокомиссии

В то же время он подчеркнул, что, если Евросоюз (ЕС) продолжит инвестировать в инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, он сможет еще больше снизить импорт российского СПГ в ближайшие месяцы. Шефчович добавил, что ЕК следит за тем, чтобы газ, импортируемый через общую закупочную платформу ЕС, не поступал из России. Каждый стратегически важный ресурс должен поступать как минимум от трех поставщиков, подчеркнул замглавы ЕК.

Высокие цены на газ в Европе в ближайшие годы сохранятся

По прогнозу Международного энергетического агентства, цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года, составив в среднем не менее 450 долларов за тысячу кубометров.

Как ожидается, в 2024 году цена на газ в Европе будет находиться в диапазоне от 500 до 535 долларов за тысячу кубометров. В последующие два года, предсказывают эксперты, на фоне ввода новых СПГ-заводов она начнет снижаться, но все равно останется на уровне, который более чем вдвое превышает показатели 2016-2020 годов.