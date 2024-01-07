Названы возможные энергетические проблемы Евросоюза в 2024 году
Весной Украина может перекрыть транзит российского газа в Центральную и Западную Европу, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные энергетические проблемы Европейского союза (ЕС) в 2024 году.
По словам аналитика, в газовой сфере Евросоюза все будет зависеть от зимней температуры.
«В прошлом году в Европе была сверхтеплая зима. Во многих странах температура вообще не опускалась ниже нуля. Поэтому очень много газа осталось в подземных водохранилищах по окончанию отопительного сезона — более 50 процентов. Это позволило европейцам довольно комфортно существовать весь год», — рассказал Юшков.
Кроме того, он отметил, что за 2022 года потребление газа в Евросоюзе снизилось примерно на 60 миллиардов кубов, что тоже повлияло на балансировку ситуации на рынке. В 2023 году ситуация продолжилась. По итогам года Евросоюз еще на 30 миллиардов кубов сократил потребление газа.
В 2024 году все будет зависеть от зимы
«Если зима будет средняя по температуре за последние десять лет, то за отопительный сезон европейцы довольно много используют газа из подземных хранилищ и выйдут из отопительного сезона с запасами меньше 50 процентов. А значит, в 2024 году им нужно будет закупать газа больше, чем в 2023, и спрос будет довольно большой», — добавил он.
У Евросоюза отсутствует гарантирующий поставщик газа
Юшков объяснил, что особенность нынешнего отопительного сезона и в целом 2024 года заключается в том, что раньше Россия была гарантирующим поставщиком Евросоюза. «Газпром» присылал необходимые объемы газа. Теперь такого поставщика у Евросоюза нет.
«Подземные хранилища приобретают большую значимость. Раньше они балансировали рынок, а теперь европейцы пытаются сделать из них дополнительный источник поставки газа. Поэтому низкие запасы в ПХГ будут подталкивать цены вверх», — сказал он.
По мнению аналитика, если температура зимой будет не такой теплой, как в том году, то во второй половине отопительного сезона ожидается рост цен, который приведет к дополнительному сокращению объемов потребления.
2024 год пройдет под лозунгом продолжения стабилизации ситуации на рынке
«Если цены будут высокие, то это и дальше будет приводить к деиндустриализации Европы, к снижению газопотребления вообще, и постепенно спрос упадет до уровня предложения. Рынок сбалансируется именно таким образом», — заявил Юшков.
Перекрытие украинского транзита в 2024 году
Из неожиданных вещей, которые могут произойти в 2024 году, аналитик назвал перекрытие транзита российского газа через Украину после прохождения отопительного сезона.
«Фактически это остановит поставки российского газа в Центральную и Западную Европу. Потому что сейчас вся Центральная и Западная Европа по контрактам с "Газпромом" снабжается только через Украину. Скорее всего, Киев перекроет его под нажимом США, потому что Вашингтон активно выбивает Россию с газового рынка», — отметил он.
При этом Юшков объяснил, что формальные основания для перекрытия транзита есть.
«Украина обвиняет "Газпром" в том, что он не выполняет условия контракта. По контракту он должен прокачивать 109,5 миллиона кубов в сутки, он этого не делает и оплачивает только фактически прокачанные объемы. В свою очередь, Украина ранее тоже нарушила условия контракта — она не пропускает газ по южному маршруту через ЛНР. Украина каждый день дает отказ "Газпрому", а он каждый день подает заявку. Поэтому "Газпром" и сказал, что раз Украина нарушает условия контракт, то он будет оплачивать по факту прокаченного объема», — сказал аналитик.
Этот конфликт может быть обоснованием для перекрытия транзита или Украина может просто санкции ввести. Вполне возможно, что это будет уже весной
В декабре канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в том, что на мировых рынках за газ пришлось платить в десять раз больше, чем раньше. По его словам, именно Москва прекратила снабжение Европы энергией.