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12:00, 5 марта 2024Бывший СССР

В Евросоюзе захотели помочь Киеву бороться с обходом антироссийских санкций

Министры стран ЕС и генпрокурор Украины Костин обсудят обход санкций против РФ

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Министры юстиции стран Европейского союза (ЕС) обсудят сотрудничество с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным. О запланированной на вторник встрече сообщил глава бельгийского ведомства Пол ван Тихлт, передает РИА Новости.

«Мы хотим обсудить с ним (Андреем Костиным — прим. «Ленты.ру»), как мы можем помочь Украине в расследовании и преследовании ответственных за военные преступления и преступления агрессии против Украины», — заявил бельгийский министр.

Также европейские министры пообщаются с Костиным о борьбе с обходом антироссийских санкций. Обсуждение ограничений, введенных против РФ, с генпрокурором Украины анонсировал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Ранее генпрокурор Украины Костин заявил о росте числа уголовных дел в военной сфере. По его словам, в 2023 году их количество превысило 220, что больше показателя 2022 года в 4 раза. К ответственности были привлечены почти 190 военнослужащих и сотрудников военкоматов, а также несколько должностных лиц украинского министерства обороны.

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      Екатерина Грищенко
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