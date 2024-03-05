В Госдуме ответили на отказ ЕС продлевать транзит газа из России через Украину
Член комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских ответил на отказ Евросоюза (ЕС) продлевать транзит газа из России через Украину. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразил мнение, что ЕС пострадает из-за подобного решения в связи с низкой ценой российских энергоносителей.
«Для нас это неприятная история, но (...) Россия это переживет. Но часть стран юго-востока Европы будут сопротивляться этому решению, потому что они до сих пор живут трубопроводным газом и будут делать все, чтобы эти поставки не прекратились», — пояснил парламентарий.
Евросоюз — это объединение стран с разными интересами. Юго-восточная часть Европы до сих пор живет за счет российского трубопроводного газа, и она не хочет от этого отказываться, потому что российский газ на 30-50 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз выступает против продления соглашения о транзите газа из России через Украину. Вместе с тем Симсон уточнила, что лидеры стран ЕС не пришли к «единогласной поддержке» запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).
«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», — подчеркнула она.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не хочет вести переговоры с Россией о продлении договора на транзит газа в Европу. По его словам, газотранспортная система Украины при желании может быть использована и без транзита российского топлива.
Срок соглашения, подписанного между Россией и Украиной, истекает в 2024 году.