В Госдуме ответили на отказ ЕС продлевать транзит газа из России через Украину

Депутат Ананских: ЕС пострадает из-за отказа от транзита газа РФ через Украину

Член комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских ответил на отказ Евросоюза (ЕС) продлевать транзит газа из России через Украину. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразил мнение, что ЕС пострадает из-за подобного решения в связи с низкой ценой российских энергоносителей.

«Для нас это неприятная история, но (...) Россия это переживет. Но часть стран юго-востока Европы будут сопротивляться этому решению, потому что они до сих пор живут трубопроводным газом и будут делать все, чтобы эти поставки не прекратились», — пояснил парламентарий.

Евросоюз — это объединение стран с разными интересами. Юго-восточная часть Европы до сих пор живет за счет российского трубопроводного газа, и она не хочет от этого отказываться, потому что российский газ на 30-50 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США Игорь Ананских член комитета Госдумы по энергетике

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз выступает против продления соглашения о транзите газа из России через Украину. Вместе с тем Симсон уточнила, что лидеры стран ЕС не пришли к «единогласной поддержке» запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», — подчеркнула она.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не хочет вести переговоры с Россией о продлении договора на транзит газа в Европу. По его словам, газотранспортная система Украины при желании может быть использована и без транзита российского топлива.

Срок соглашения, подписанного между Россией и Украиной, истекает в 2024 году.