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12:34, 5 марта 2024Россия

В Госдуме резко высказались о предложении правнука Сталина относительно ООН

В Госдуме назвали опасной глупостью предложение правнука Сталина распустить ООН
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев резко высказался о предложении правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада распустить ООН. Свою реакцию парламентарий опубликовал в Telegram.

По словам политика, назвавшего Селима внуком генералиссимуса, он предлагает покончить с наследуем деда. Матвеев напомнил, что Россия обладает правом вето в ООН, поскольку является одним из постоянных членов Совбеза организации.

Депутат назвал предложение Бенсаада опасной глупостью и заявил, что роспуск ООН имел бы негативные последствия в виде «погружения мира в полный беспредел» с неконтролируемой военной агрессией. «Нужно сохранять международные переговорные и диалоговые площадки», — заключил Матвеев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя в беседе с «Лентой.ру» предложение потомка Сталина, заявил о необходимости не распускать, а провести реформу ООН. В частности, он указал на необходимость внести изменения в структуру Совбеза. Также он заявил о необходимости усилить представительство в организации африканских стран.

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      Алан Босиков
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