В России отреагировали на призыв правнука Сталина распустить ООН

Депутат Чепа исключил роспуск ООН после обращения правнука Сталина

ООН необходимо не распускать, а реформировать, поскольку эта организация все еще играет важную роль в жизни мирового сообщества, считает депутат Госдумы России Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на обращение правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада.

«Конечно, распускать ООН никто не будет, хотя можно понять людей, для которых странным кажется позиция организации по многим вопросам, — заметил политик. — Но ООН по-прежнему очень нужна, с ней надо работать, а не закрывать. Сегодня об этом много говорят. В частности, о необходимости структурных изменений, изменений в Совете безопасности».

По мнению Чепы, также необходимо усилить представительство в организации африканских стран. Кроме того, беспокойство вызывает, что на ООН регулярно оказывается давление.

«К сожалению, ООН не реагирует на многие вопросы, что плохо воспринимается многими людьми. Мы это понимаем», — добавил депутат.

Ранее Селим Бенсаад написал открытое письмо главе МИД Сергею Лаврову и предложил распустить ООН. По его мнению, ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида нации и отдельных народов.