Правнук Сталина написал открытое письмо

Правнук Сталина Бенсаад написал письмо Лаврову с предложением распустить ООН

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал открытое письмо главе МИД Сергею Лаврову и предложил распустить ООН. Копия письма есть в распоряжении «News.ru».

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России», — обратился правнук Сталина к министру иностранных дел.

По его мнению, ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида нации и отдельных народов. Бенсаад уверен, что организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе и проводит политику двойных стандартов в секторе газа.

Ранее Бенсаад обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР. Бенсаад в своем обращении отметил, что посмертную травлю Сталина организовал советский лидер Никита Хрущев. Он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев, подчеркнул правнук Сталина.