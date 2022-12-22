Правнук Сталина обратился к Путину

Правнук Сталина Бенсаад попросил президента Путина реабилитировать вождя СССР

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР. Он планирует передать открытое письмо в администрацию президента, пишет News.ru.

По мнению мужчины, после смерти его прадеда была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора».

Бенсаад в своем обращении отметил, что посмертную травлю Сталина организовал советский лидер Никита Хрущев. Он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев, подчеркнул правнук.

До этого глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил вернуть останки советского вождя в Мавзолей на Красной площади. Он настаивает, что многие россияне признают заслуги Сталина перед государством, пишет Ura.ru.

Ранее жители Набережных Челнов восхитились новым памятником Иосифу Сталину, установленным во дворе частного учебного заведения «Смеем мечтать!»

Официальное открытие монумента запланировано на весну 2023 года.