Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 22 декабря 2022Россия

Правнук Сталина обратился к Путину

Правнук Сталина Бенсаад попросил президента Путина реабилитировать вождя СССР
Селим Бенсаад

Селим Бенсаад. Кадр: Евгений Вл Аристович / YouTube

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР. Он планирует передать открытое письмо в администрацию президента, пишет News.ru.

По мнению мужчины, после смерти его прадеда была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора».

Бенсаад в своем обращении отметил, что посмертную травлю Сталина организовал советский лидер Никита Хрущев. Он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев, подчеркнул правнук.

До этого глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил вернуть останки советского вождя в Мавзолей на Красной площади. Он настаивает, что многие россияне признают заслуги Сталина перед государством, пишет Ura.ru.

Ранее жители Набережных Челнов восхитились новым памятником Иосифу Сталину, установленным во дворе частного учебного заведения «Смеем мечтать!»

Официальное открытие монумента запланировано на весну 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин
Центробанк продаст «Открытие» ВТБ
В Кремле сообщили о продолжении согласования ответа на потолок цен
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.