Россияне восхитились памятником Сталину

Жители Набережных Челнов восхитились новым памятником Иосифу Сталину

Рядом со школой в Набережных Челнах установили новый памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Россияне восхитились новым монументом, пишет издание «БИЗНЕС Online».

Памятник из бронзы появился во дворе частного учебного заведения «Смеем мечтать!». Его официальное открытие запланировано на весну 2023 года. Пользователи соцсетей поддержали установку памятника и поблагодарили школу за проявленную инициативу.

«Обязательно схожу и посмотрю! Достойный памятник! Школа — молодец!» — написал житель Челнов. «Молодцы, еще такого же Сталина живого нужно», — прокомментировал другой. При этом руководство школы отказалось впускать фотокорреспондента на территорию, а также давать комментарии на тему.

В октябре от планов установить памятник генеральному секретарю ЦК КПСС отказались во Владивостоке. Идею возвести такой монумент в городе выдвинул «Союз советских офицеров России», однако большинство членов совета по культуре при главе Владивостока проголосовали против этой инициативы.