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16:13, 28 октября 2022Среда обитания

Во Владивостоке высказались о планах установить памятник Сталину

Во Владивостоке проголосовали против установки памятника Сталину в городе
Иосиф Сталин

Иосиф Сталин. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Во Владивостоке отказались от планов устанавливать памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, совет по культуре при главе российского города проголосовал против установки монумента бывшему вождю. Ранее СМИ распространяли другие итоги голосования — по ним большинство членов совета якобы поддержали идею установки памятника.

«На совете по культуре было рассмотрено несколько вопросов. Среди них — идея установки памятника Сталину. Ее выдвинул "Союз советских офицеров России". Большинство членов совета проголосовали против идеи установки памятника Сталину во Владивостоке», — высказался представитель муниципалитета.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин захотел сплотить россиян с помощью памятников Иосифу Сталину. Он отметил, что в стране осталось мало памятников бывшему главе правительства СССР. Тем временем на родине генсека в Грузии неизвестные облили красной краской новый памятник Сталину, установленный в селе Горийского района.

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Варвара Кошечкина
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