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В России захотели сплотить людей с помощью Сталина

Депутат Сурайкин предложил устанавливать памятники Сталину для сплочения россиян

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Лидер партии «Коммунисты России», депутат и заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин захотел сплотить россиян с помощью памятников Иосифу Сталину. Об этом в субботу, 5 марта, пишет «Говорит Москва».

Сурайкин высказал предположение, что это поможет людям объединиться вокруг общей идеи и поднимет их моральный дух в условиях напряженной геополитической обстановки. По его словам, 71 процент российских граждан одобряют Сталина.

«Поэтому установка ему памятников, я абсолютно уверен, будет консолидировать. Против Сталина всегда выступали вот эти вот либералы, которые поддерживают всегда Запад и сейчас выступают активно против демилитаризации Украины», — заявил политик.

Он отметил также, что в стране осталось мало памятников бывшему главе правительства СССР.

«Сейчас у нас политическая акция, мы дали распоряжения всем областным комитетам обратиться к своим региональным организациям и администрациям с предложением и просьбой рассмотреть вопрос где-то об установке памятника Сталину, а где-то — о его восстановлении», — уточнил депутат.

В январе депутат Мосгордумы Сергей Митрохин выступил с инициативой о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. По его словам, Ленин стад негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание. Член КПРФ Леонид Калашников, в свою очередь, выступил с осуждением этой инициативы. По его словам, это был отвлекающий маневр, цель которого — сместить фокус внимания россиян с проблем внутри страны и на международной арене.

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Евгения Куликова
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