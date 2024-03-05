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10:00, 5 марта 2024Россия

В Госдуме возмутились приговором расправившемуся с участником СВО бойцу ММА

Депутат ГД Хинштейн назвал неправосудным приговор за расправу над участников СВО
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился приговором бойцу ММА Рустаму Байжуменову, который в сентябре 2023 года расправился с участником специальной военной операции (СВО). Своим мнением об итогах рассмотрения уголовного дела политик поделился в Telegram.

В Челябинской области суд приговорил Байжуменова к полутора годам ограничения свободы. При этом вменяемую ему статью переквалифицировали на менее тяжкую.

Хинштейн направил сообщение в Генпрокуратуру, в котором просил надзорное ведомство подать представление на «этот явно неправосудный приговор».

Конфликт между Байжуменовым и участником СВО произошел 16 сентября. Мужчина получил перелом, после чего ударился головой о землю. На заключении бойца ММА под стражу настоял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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      Алан Босиков
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