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09:57, 5 марта 2024Бывший СССР

В Харьковской области сошел с рельсов перевозивший боеприпасы поезд

Марочко: в Харьковской области сошел с рельсов перевозивший боеприпасы поезд

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Украине на купянском направлении с рельсов сошел поезд, перевозивший военный груз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Инцидент произошел на территории Харьковской области. Причиной стало повреждение железнодорожных путей. По информации Марочко, перевернувшийся поезд перевозил вооружение и военную технику, а также боеприпасы. В результате груз был доставлен с задержкой на 12 часов.

«При ведении следственно-оперативных мероприятий украинскими правоохранительными органами установлено, что повреждение железнодорожных путей произошло в результате подрыва СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. «Ленты.ру»)», — написал Марочко.

Ранее стало известно о переброске ВСУ штурмовиков из резервов на сватовско-кременское направление. По сведениям подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, это стало вынужденной мерой для украинского командования, столкнувшегося с проблемами восполнения потерь на передовой.

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      Екатерина Грищенко
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