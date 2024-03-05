Марочко: в Харьковской области сошел с рельсов перевозивший боеприпасы поезд

На Украине на купянском направлении с рельсов сошел поезд, перевозивший военный груз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Инцидент произошел на территории Харьковской области. Причиной стало повреждение железнодорожных путей. По информации Марочко, перевернувшийся поезд перевозил вооружение и военную технику, а также боеприпасы. В результате груз был доставлен с задержкой на 12 часов.

«При ведении следственно-оперативных мероприятий украинскими правоохранительными органами установлено, что повреждение железнодорожных путей произошло в результате подрыва СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. «Ленты.ру»)», — написал Марочко.

Ранее стало известно о переброске ВСУ штурмовиков из резервов на сватовско-кременское направление. По сведениям подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, это стало вынужденной мерой для украинского командования, столкнувшегося с проблемами восполнения потерь на передовой.