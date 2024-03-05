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18:43, 5 марта 2024Экономика

В Китае рухнули продажи iPhone

Продажи iPhone в Китае упали на 24 процента с начала 2024 года

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Продажи смартфонов американской технологической корпорации Apple в Китае рухнули почти на четверть с начала года. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании Counterpoint Research пишет CNBC.

За первые шесть недель года продажи iPhone упали на 24 процента в годовом выражении. Эксперты связывают это с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов, таких как Huawei, Vivo и Xiaomi, с которой столкнулся производитель из США.

Huawei в КНР после запуска Mate 60 на подъеме. Продажи этого бренда за тот же период подскочили сразу на 64 процента. Поставки телефонов дочерней Honor (отделилась от Huawei в результате введения американских санкций) выросли на 2 процента. Vivo и Xiaomi так же как и Apple столкнулись с сокращением продаж, однако не настолько серьезным — на 15 и 7 процентов соответственно в годовом выражении.

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По словам аналитика Counterpoint Research Нила Шаха, Huawei возвращается в игру, пытаясь вернуть клиентов, которые перешли на iPhone несколько лет назад. Китайские потребители начали отказываться от телефонов Huawei, когда компания потеряла конкурентоспособность, лишившись доступа к передовым технологиям и чипам в результате санкций США.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) наложила на Apple штраф в размере 1,8 миллиарда евро (1,95 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов. Комиссия заявила, что обнаружила, что американская корпорация не позволяла разработчикам приложений информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых вариантах оплаты подписок за пределами приложения. Разработчики также не могли публиковать в приложениях ссылки, ведущие на сайты с альтернативным вариантом покупки, и связываться с новыми пользователями по электронной почте, чтобы информировать их о других возможностях оплаты.

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