В Кремле оценили вероятность военных учений со странами БРИКС

Ушаков: совместных со странами БРИКС военных учений не планируется

Россия не планирует проводить совместные со странами БРИКС военные учения. Вероятность проведения маневров оценил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«У нашего объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества. Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — сказал он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что в ходе председательства России в БРИКС предусмотрена обширная повестка сотрудничества в сфере политики и безопасности.

Ушаков также отметил, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России. По его словам, взаимодействие с участниками блока отвечает коренным национальным интересам страны. Он добавил, что Москва изучит пути для бесперебойного экономического сотрудничества в рамках организации вопреки санкциям Запада.