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10:17, 5 марта 2024Мир

В Кремле оценили вероятность военных учений со странами БРИКС

Ушаков: совместных со странами БРИКС военных учений не планируется

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не планирует проводить совместные со странами БРИКС военные учения. Вероятность проведения маневров оценил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«У нашего объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества. Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — сказал он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что в ходе председательства России в БРИКС предусмотрена обширная повестка сотрудничества в сфере политики и безопасности.

Ушаков также отметил, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России. По его словам, взаимодействие с участниками блока отвечает коренным национальным интересам страны. Он добавил, что Москва изучит пути для бесперебойного экономического сотрудничества в рамках организации вопреки санкциям Запада.

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      Семен Александров
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