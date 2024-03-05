Помощник Путина назвал важнейший вектор внешней политики России

Ушаков: сотрудничество в БРИКС является важнейшим вектором внешней политики РФ

Сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России. Такое важнейшее направление на долгосрочную перспективу назвал в разговоре с ТАСС помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, взаимодействие с участниками блока отвечает коренным национальным интересам России. Кроме того, оно органично вписывается в последовательный курс на формирование справедливого многополярного мироустройства и создание равных для всех государств возможностей для развития, подчеркнул помощник российского лидера.

Ушаков также добавил, что Москва изучит пути для бесперебойного экономического сотрудничества в рамках организации вопреки санкциям Запада.

Ранее сообщалось, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС. На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС.