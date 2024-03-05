В Кремлевском дворце ответили на вопрос о выступлениях Киркорова и Орбакайте

Меладзе, Киркоров и Орбакайте не будут выступать в Кремлевском дворце 8 марта

В Государственном Кремлевском дворце ответили на вопрос о выступлениях певцов Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе, а также исполнительницы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Международному женскому дню. Об этом сообщил пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что упомянутые артисты не выйдут на сцену 8 марта. «Будут выступать [только] те артисты, которые сейчас указаны в афише. Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже», — подчеркнул Ярошевский.

Ранее сообщалось, что Киркоров поссорился с журналистами во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню, который состоялся накануне.

Отмечалось, что сначала артист отказался отвечать на вопросы корреспондентов, которые ожидали его в специально отведенном для прессы месте. Затем журналисты прошли за кулисы, однако там их «в категоричной форме» попросили покинуть помещение, чтобы не мешать исполнителю на пути в гримерку. В результате команда Киркорова устроила с представителями СМИ «бурную перепалку».