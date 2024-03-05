Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:47, 5 марта 2024Культура

В Кремлевском дворце ответили на вопрос о выступлениях Киркорова и Орбакайте

Меладзе, Киркоров и Орбакайте не будут выступать в Кремлевском дворце 8 марта

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Государственном Кремлевском дворце ответили на вопрос о выступлениях певцов Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе, а также исполнительницы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Международному женскому дню. Об этом сообщил пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что упомянутые артисты не выйдут на сцену 8 марта. «Будут выступать [только] те артисты, которые сейчас указаны в афише. Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже», — подчеркнул Ярошевский.

Ранее сообщалось, что Киркоров поссорился с журналистами во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню, который состоялся накануне.

Отмечалось, что сначала артист отказался отвечать на вопросы корреспондентов, которые ожидали его в специально отведенном для прессы месте. Затем журналисты прошли за кулисы, однако там их «в категоричной форме» попросили покинуть помещение, чтобы не мешать исполнителю на пути в гримерку. В результате команда Киркорова устроила с представителями СМИ «бурную перепалку».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Людям после 50 лет назвали эффективные способы похудеть

      В ДНР сообщили о начале разминирования Авдеевки

      На мать поступившего в российскую больницу с переломами младенца завели дело

      Слоны затоптали возвращавшегося домой мотоциклиста

      Немецкая OBI назвала условия для переговоров с бывшей «дочкой» в России

      Начиненную метадоном картошку нашли в российском регионе

      Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами

      В Совете Федерации назвали отставку Нуланд хорошей новостью для Украины

      Путину показали прототип нового российского робота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше